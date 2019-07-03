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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:09 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحا 27.140 نقطة ليصل إلى مستوى 5910.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 46.550 نقطة ليصل إلى مستوى 6497.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسراً 14.030 نقطة ليصل إلى مستوى 4753.04 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 138 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون دينار كويتى عبر 5879 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.


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