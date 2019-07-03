تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحا 27.140 نقطة ليصل إلى مستوى 5910.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 46.550 نقطة ليصل إلى مستوى 6497.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسراً 14.030 نقطة ليصل إلى مستوى 4753.04 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 138 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون دينار كويتى عبر 5879 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.