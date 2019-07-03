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تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مبيعات للمؤسسات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:03 م
تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مبيعات للمؤسسات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى نقطة واحدة فقط، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 413 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 756.652 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 289 مليون ورقة مالية بقيمة 696.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.6 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.18%، والعرب على 8.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.05%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع 1.4 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17473 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 60 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.
 

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