تباين بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 9 قطاعات على رأسها البنوك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحاً 34.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5918.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% رابحاً 52.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6505.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4764.10 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 169 مليون سهم بقيمة 48.7 مليون دينار كويتى عبر 7361 صفقة.

وقفزت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.56%، أعقبه السلع الاستهلاكية بنسبة 2.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.112%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%.

وجاء سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.80%، تلاه مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.54%، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.46%، فيما تصدر سهم "اكتتاب القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.88% ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 5.33%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.65%.