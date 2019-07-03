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تأجيل نظر تجديد حبس زوج أبنة القرضاوى بتهمة تمويل الإرهاب لجلسة 4 أغسطس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:00 م
تأجيل نظر تجديد حبس زوج أبنة القرضاوى بتهمة تمويل الإرهاب لجلسة 4 أغسطس علا القرضاوى وزوجها حسام خلف ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة تأجيل نظر أمر حبس حسام خلف زوج أبنة القرضاوى، فى اتهامه مع آخرين بتمويل الإرهاب، فى القضية المقيدة برقم 316 لسنة 2016 حصر أمن دولة، لجلسة 4 أغسطس.

ويواجه المتهمين مجموعة من التهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

 

 

 

 


تجديد حبس المتهمين بتمويل الارهاب

تمويل الارهاب

تجديد حبس شركاء علا القرضاوى

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