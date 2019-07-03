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بوينج تقدم 100 مليون دولار تعويضا لأسر ضحايا حادثى 737 ماكس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:11 م
بوينج تقدم 100 مليون دولار تعويضا لأسر ضحايا حادثى 737 ماكس ضحايا الطائرة الإثيوبية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت شركة بوينج الأميركية لصناعة الطائرات، الأربعاء، أنها ستقدّم 100 مليون دولار مساعدات لذوى ضحايا تحطّم طائرتى 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا.

 

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قالت الشركة التى وصفت المبلغ المرصود بأنه "استثمار أولى" على مدى سنوات، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية نفقات العيش وتعزيز النمو الاقتصادى فى المناطق التى تضررت جراء تحطّم طائرتى "الخطوط الجوية الإثيوبية" و"لايون إير" الإندونيسية.

 

وتواجه بوينج دعاوى قضائية تقدّمت بها عائلات الضحايا، ونهاية يونيو تعمّقت الأزمة الناجمة عن طائرة 737 ماكس لدى بوينج مع تأخر عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف خلل جديد يتوقع أن يكلف الشركة تبعات مالية واجتماعية ثقيلة.

 

 


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