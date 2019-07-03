بوتين: نتعاون مع كافة الدول على أساس المساواة وعدم التدخل

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على التعاون متبادل النفع مع جميع الدول دون استثناء على أساس مبادىء المساواة ومراعاة المصالح وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والتقيد الصارم بالقانون الدولى.

وقال بوتين ، خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء جدد، اليوم الأربعاء بالكرملين: "آمل أن تكون قضايا تعزيز الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية والإنسانية وغيرها في مجال رؤيتكم دائما..نحن مهتمون بأن يكون هذا العمل ناجحا، وسنوفر لكم الدعم الكامل..مشيرا أن موسكو تعتزم تعزيز التسوية السلمية للنزاع في أفغانستان وتؤيد إنهاء الصراع المسلح.