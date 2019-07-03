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الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:34 م
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بكين تحتج على تصريحات لوزير الخارجية البريطانى حول هونج كونج

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:33 م
بكين تحتج على تصريحات لوزير الخارجية البريطانى حول هونج كونج وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت
وكالات

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أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها تقدمت باحتجاج رسمى إلى بريطانيا بعدما حذر وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت بكين من عواقب وخيمة إذا خالفت اتفاق إعادة هونج كونج إلى سيادتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج فى لقائه الدورى مع الصحفيين: "يبدو أنه يعيش فى الخيال بشأن المجد البائد للاستعمار البريطانى ويلجأ إلى العادة السيئة فى التحدث بفوقية عن شؤون دول أخرى".

وكان هانت حذر الصين أمس (الثلاثاء) من العواقب الوخيمة لعدم احترامها اتفاقا موقعاً في عام 1984 يضمن الحريات في هونج كونج.


بريطانيا

جيريمى هانت

الصين

هونج كونج

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