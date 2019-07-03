بعد القبض عليه..عاطل إمبابة يعترف بتخصصه في تجارة الترامادول

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، أنه يروج الأقراص المخدرة على عملائه بمحيط مسكنه.

وأضاف المتهم أنه تخصص في ترويج الأقراص المخدرة، وخاصة عقار الترامادول، كما اعترف بحيازته للهاتف المحمول، لاستخدامه في التواصل مع عملائه المترددين عليه، من المتعاطين.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.