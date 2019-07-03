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برتوكول تعاون لاستيراد تقاوى الخضر لضبط عملية الاستيراد وحماية المزارعين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:43 ص
برتوكول تعاون لاستيراد تقاوى الخضر لضبط عملية الاستيراد وحماية المزارعين وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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شهدت وزارة الزراعة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة الزراعية المصرية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، اليوم الأربعاء، لاستيراد تقاوى هجن الخضر، وذلك فى إطار خطة الحكومة لضبط عمليات الاستيراد، وحماية المزارعين من التقاوى مجهولة المصدر.

وقع على البرتوكول الدكتور خالد توفيق رئيس مجلس ادارة الهيئة الزراعية المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، مؤكدين: أن ذلك البرتوكول يأتى لخدمة الإنتاج الزراعى والمزارعين، بحيث يتم استيراد التقاوى بأفضل الشروط واقل الأسعار وبأعلى مستويات الجودة بالإضافة إلى إتمام إجراءات التخلص الجمركى والشحن حتى وصول التقاوى إلى مخازن الهيئة بالشروط والمواصفات المطلوبة.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ستتولى عملية تحديد كميات تقاوى الخضر الهجين المطلوبة، والأصناف المتميزة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وضمان وصولها فى الميعاد المناسب للزراعة.

وأكدت أن ذلك يأتى أيضا بالتزامن مع البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر والذى تم إطلاقه، لإنتاج هجن جديدة تتفوق على الأصناف الأجنبية، مما يقلل من فاتورة استيراد تقاوى الخضر والفاكهة من الخارج، وبالتالى خفض تكاليف الإنتاج الزراعى، والمساهمة فى خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المستهلك.

 


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