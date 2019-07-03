بحث التعاون الأمنى بين النمسا ودول جنوب شرق أوروبا

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بحثت قيادات أمنية نمساوية وأوروبية تكثيف التعاون الشرطي في دول جنوب شرق أوروبا .

وقال بيان للداخلية النمساوية ، اليوم الأربعاء ، إن اجتماعات أمنية رفيعة المستوي عقدت في فيينا على مدار الأيام الماضية وركزت على تحسين استخدام وتطوير اتفاقية التعاون الشرطي لجنوب شرق أوروبا والذي تم توقيعها تحت رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي في عام 2018.

وأشار البيان إلى أن مجالات التعاون الأمني سوف تشمل تبادل سريع وآلي لبيانات الحمض النووي وبصمات الأصابع وتسجيل المركبات بين النمسا ودول غرب البلقان لافتا إلى ترحيب النمسا بشكل خاص بانضمام كرواتيا إلى اتفاقية الشرطة لدول جنوب شرق أوروبا .