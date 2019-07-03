انقلاب سيارة ثلاجة نقل بمدينة العاشر من رمضان وإصابة قائدها

الشرقية فتحية الديب

أصيب سائق، منذ قليل، بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة، أثر انقلاب سيارة ثلاجة كان يقودها بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقله لمستشفى بلبيس العام.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من قسم أول العاشر من مضان، يفيد إنقلاب سيارة ثلاجة نقل بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر ذلك عن إصابة قائدها، وتم نقله لمستشفي بلبيس العام.