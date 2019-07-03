انطلاق الحفل الختامى لـ"تحدى القراءة العربى" لإعلان الفائز على مستوى الأزهر

كتب لؤى على

انطلقت فعاليات الحفل الختامى لمشروع "تحدى القراءة العربى"، لتكريم طلاب الأزهر الشريف الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، وذلك بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر.

ويشهد الحفل إعلان اسم الفائز ببطل تحدى القراءة على مستوى الأزهر الشريف فى المسابقة، والذى سيمثل مصر والأزهر فى تصفيات دبى للموسم الرابع، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق.

ويحضر الحفل قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والإطلاع وزيادة المعرفة.