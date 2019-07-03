انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بمدينة ببا جنوب بنى سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف، بالتعاون مع الأهالى، اليوم الأربعاء، جثة لشخص غريق فى مياه نهر النيل، أمام عزبة الصفيح التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بانتشال جثة "محمد. أ. م" 39 سنة، ومقيم بمركز ببا ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.