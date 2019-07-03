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انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بمدينة ببا جنوب بنى سويف

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:30 م
انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بمدينة ببا جنوب بنى سويف انتشال جثة - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف، بالتعاون مع الأهالى، اليوم الأربعاء، جثة لشخص غريق فى مياه نهر النيل، أمام عزبة الصفيح التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف.

 

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بانتشال جثة "محمد. أ. م" 39 سنة، ومقيم بمركز ببا ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.


بنى سويف

صحة بنى سويف

غريق

نهر النيل

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