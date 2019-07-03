انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكن ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، من استخراج جثمان شاب عمره 17 سنة، غرق بمياه بحر مويس بدائرة منيا القمح، أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة، وبالعرض علي نيابة منيا القمح، قررت برئاسة محمد المراكبي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالي بغرق "مصطفي ر م" 17 سنة، من قرية الجديدة، أثناء الإستحمام بمياه بحر مويس بمنيا القمح.

وتبين من التحريات، أثناء نزول الشاب للإستحمام بمياه بحر مويس، هربا من حرارة الجو بترعة بالقرية، غرق لعدم إجادته السباحة، وقام ضباط الإنقاذ النهري بإستخراج الجثة.

الشرقية، مدينة منيا القمح، ادارة المرور، موقف التلين

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