سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى مياه بحر مويس بالشرقية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:53 ص
انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى مياه بحر مويس بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، من استخراج جثمان شاب عمره 17 سنة، غرق بمياه بحر مويس بدائرة منيا القمح، أثناء الاستحمام  لعدم إجادته السباحة، وبالعرض علي نيابة منيا القمح، قررت برئاسة محمد المراكبي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالي بغرق "مصطفي ر م" 17 سنة، من قرية الجديدة، أثناء الإستحمام بمياه بحر مويس بمنيا القمح.
 
وتبين من التحريات، أثناء نزول الشاب للإستحمام بمياه بحر مويس، هربا من حرارة الجو بترعة بالقرية، غرق لعدم إجادته السباحة، وقام ضباط الإنقاذ النهري بإستخراج الجثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الشرقية، مدينة منيا القمح، ادارة المرور، موقف التلين
 
م

محافظه الشرقيه

امن الشرقيه

غرق شاب

بحر مويس

منيا القمح

الانقاذ النهرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة