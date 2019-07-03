انتداب مهندس فنى لفحص السيارة المتسببة فى حادث "شرطة نجدة" الصحراوى

كتب أحمد الجعفرى

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس فنى لفحص سيارة نقل اصطدمت، صباح أمس الثلاثاء، بمبنى شرطة النجدة، على طريق الإسكندرية الصحراوى، قبل محطة تحصيل الرسوم، مما أسفر عن مصرع المقدم خالد شبل.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

أسفر الحادث عن تحطم جانب مبني شرطة النجدة، وعددا من سيارات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

انتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء، لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتيسير حركة المرور.