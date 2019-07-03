اليونان تطالب الاتحاد الأوروبى بدعمها فى قضيتى تركيا والهجرة

أثينا (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، زعماء الاتحاد الأوروبى دعم بلاده فيما يتعلق بخطط تركيا فى التنقيب عن مصادر الطاقة شرقى البحر المتوسط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فى مقابل دعم اليونان لمرشحيهم لشغل المناصب العليا فى الكتلة الأوروبية.

وذكرت وكالة أنباء "أثينا" المقدونية، نقلا عن مصادر حكومية يونانية، اليوم الأربعاء، أن تسيبراس تلقى تأكيدات من الزعماء الاشتراكيين فى أوروبا بوجه عام بالتمسك بالسياسة الأوروبية المستقبلية تجاه تركيا خاصة فيما يتعلق بالتهديد بالعقوبات إذا استمرت أنقرة فى خططها للتنقيب عن مصادر الطاقة شرقى البحر المتوسط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وأيضا تجاه جيران اليونان شمالا مقدونيا وألبانيا.

وأضافت الوكالة أن تسيبراس طلب أيضا فى سلسلة من المكالمات الهاتفية ليلة أمس من دول الاتحاد ، التمسك بمحفظة الهجرة فى المفوضية الأوروبية بعد انتهاء فترة ديميتريس أفراموبولوس، خاصة وأن اليونان فى خط المواجهة للتدفقات الداخلة من تركيا.

وأفادت الأنباء أن الزعماء الاشتراكيين الأوروبيين طلبوا دعم تسيبراس أمس لتفادى الجمود التام فى انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية القادم.