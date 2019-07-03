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اليوم.. الأزهر يعلن اسم المرشح لمسابقة تحدى القراءة العربى بالإمارات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:00 ص
اليوم.. الأزهر يعلن اسم المرشح لمسابقة تحدى القراءة العربى بالإمارات مشيخة الأزهر الشريف- أرشيفية
كتب لؤى على

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يكرم اليوم الأربعاء الأزهر الشريف الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، ويشهد التكريم إعلان الفائز على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق، وذلك بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
 
ويحضر الحفل قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق، ويأتى ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والاطلاع وزيادة المعرفة. 

الازهر الشريف

مشروع تحدى القراءة

الامارات

مشيخة الازهر

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