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الهجرة تعقد الاجتماع الثانى للجنة بحث دمج المصريين بالخارج فى جهود الاستثمار

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:26 ص
الهجرة تعقد الاجتماع الثانى للجنة بحث دمج المصريين بالخارج فى جهود الاستثمار المصريين فى الخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا للجنة بحث كيفية دمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية بالدولة المصرية، وطرح أفكار جاذبة لهم وإمكانية إنشاء صندوق استثمارى وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة، بحضور عدد من ممثلين مجلس الوزراء ووزارتى التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادى، والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزى والبنوك الوطنية، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات، ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الهجرة أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثانى للجنة، بهدف بحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم وبحث الخروج باقتراحات ونتائج تناسب احتياجات كافة شرائح المصريين بالخارج، واختلاف الدول المقيمين بها، لافتة إلى أن المصرى بالخارج أصبح لديه ثقة كبيرة فى الجهاز المصرفى مما انعكس على تحويلاتهم النقدية.

وأضافت الوزارة أن هناك فرصًا كثيرة من الممكن أن تكون جاذبة للمصريين بالخارج، لافتة إلى أنه سيتم عرض كافة الخرائط الاستثمارية على عليهم والتي تضم عددًا كبيرًا من الفرص في مختلف المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللجنة ستواصل انعقادها لبحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بمصر وإقامة مشاريع، وسيكون الاجتماع المقبل بحضور وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى،  للخروج بنتائج تناسب المصريين بالخارج.


الهجره

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دمج المصريين فى الخارج

وزاره الهجره

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