النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم توك توك فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بالتصريح بدفن جثة شخص، لقى مصرعه فى حادث سير وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى الزيتون بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتبين اصطدام توك توك بشاب، مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة، بعد توقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى.