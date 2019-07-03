النيابة تستمع لأقوال أفراد قسم الشروق بواقعة انتحار محتجز

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة الشروق وبدر، التحقيق فى واقعة انتحار محتجز بقسم شرطة الشروق، وتستمع النيابة لشهادة أفراد وضباط القسم حول الواقعة.

كان فريق من النيابة انتقل، لأحد غرف الاحتجاز بقسم شرطة الشروق، لمعاينة موقع انتحار متهم في قضايا سرقة سيارات بدائرة القسم، لبيان أسباب الواقعة.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن المتوفى مُحتجر على ذمة قضايا سرقة سيارات بالإكراه، بناءً على قرار من النيابة العامة بحبسه.

وأضاف المصدر، أنه بالفحص المبدئي وتوقيع كشف الطب الشرعي تبين أنه لا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.