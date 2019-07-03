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النقد الدولى يوافق على منح باكستان قرض بقيمة 6 مليارات دولار

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:08 م
النقد الدولى يوافق على منح باكستان قرض بقيمة 6 مليارات دولار رئيس باكستان
أ ش أ

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 وافقت الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على منح باكستان 6 مليارات دولار في إطار خطة إنقاذ مالي مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى إعادة النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة.
 
ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، تأكيده في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منح الصندوق "قرض بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات".
 
وأوضح المتحدث أن هذا القرض يهدف "لدعم الخطة الاقتصادية لباكستان والتي تهدف إلى إعادة النمو المستدام لاقتصاد البلاد وتحسين مستويات المعيشة".
 
وكانت باكستان قد توصلت مؤخرًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراضي لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني بقيمة 6 مليارات دولار.
 

باكستان

صندوق النقد الدولي

موقع التواصل الاجتماعي

الاقتصاد الباكستاني

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