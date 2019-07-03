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المبعوث الأممى لدي اليمن يثنى على دور روسيا الداعم لتسوية الأزمة اليمنية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:00 ص
المبعوث الأممى لدي اليمن يثنى على دور روسيا الداعم لتسوية الأزمة اليمنية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث
أ ش أ

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أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تواصل روسيا مشاركتها البناءة في الجهود المبذولة لتسوية النزاع الداخلي في اليمن . 


وأكد جريفيث، في تصريح خاص إلى وكالة أنباء (تاس) الروسية، أهمية موقف روسيا الداعم، بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى اتفاق سياسي متكامل وشامل تقوده اليمن.. مُعربًا عن تقديره لهذا الدعم، وتطلعه إلى استمرار المشاركة بين موسكو ومنظمة الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية شاملة وسلمية للنزاع القائم في اليمن . 


وأضاف: "لقد عقدت اجتماعًا مثمرًا جدًا مع السيد لافروف، أنا ممتن لدعم روسيا المستمر لجهودي في هذا الشأن، وأرحب بمشاركة روسيا البناءة في مساعينا لتحقيق السلام في اليمن " . 


وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد التقى بالأمس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى موسكو، ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من استئناف "جريفيث" نشاطه للدفع بتنفيذ اتفاق السويد الذي توصلت له الأطراف اليمنية في ديسمبر 2018 برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.


الأمم المتحدة

مارتن جريفيث

اليمن

روسيا

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