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المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات مدفوعاً بمشتريات محلية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:16 م
المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات مدفوعاً بمشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2117 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 17526 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1541 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 449 نقطة.
 

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