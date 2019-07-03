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الكلية الإكليريكية بالمعادى تستضيف شباب سوهاج فى دورة تعليمية عن الإنجيل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:26 م
الكلية الإكليريكية بالمعادى تستضيف شباب سوهاج فى دورة تعليمية عن الإنجيل الانبا توماس عدلي مطران ايبارشية الجيزة
كتبت سارة علام

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انطلقت أمس الثلاثاء أول أيام الدورة التعليمية لخدام إيبارشية سوهاج تحت عنوان ( انجيل القديس يوحنا وكتاباته ولاهوته ) بالكلية الإكليريكية بالمعادى بحضور 37 خادم من مختلف كنائس سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب انطون عياد مسؤول مكتب التعليم المسيحي بسوهاج و الشماس الاكلريكى مينا نصير الشماس بالكلية الإكلريكية للعلوم اللاهوتية.

قد شمل اليوم الأول العديد من المحاضرات حول موضوع الدورة حاضر فيها الأنبا توماس عدلى مطران ايبارشية الجيزة والفيوم و بني سويف والأب بيوس فرج سكرتير الأنبا توماس عدلى ومساعد راعى كنيسة العذراء أم النور بإمبابة للأقباط الكاثوليك الذى ألقى محاضرة عن الآلام و القيامة بحسب القديس يوحنا وتستمر فعاليات الدورة إلى الرابع من الشهر الجارى.
 


الانجيل

كاثوليك

اقباط كاثوليك

اكليريكية المعادى

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