الكلية الإكليريكية بالمعادى تستضيف شباب سوهاج فى دورة تعليمية عن الإنجيل

كتبت سارة علام

انطلقت أمس الثلاثاء أول أيام الدورة التعليمية لخدام إيبارشية سوهاج تحت عنوان ( انجيل القديس يوحنا وكتاباته ولاهوته ) بالكلية الإكليريكية بالمعادى بحضور 37 خادم من مختلف كنائس سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب انطون عياد مسؤول مكتب التعليم المسيحي بسوهاج و الشماس الاكلريكى مينا نصير الشماس بالكلية الإكلريكية للعلوم اللاهوتية.

قد شمل اليوم الأول العديد من المحاضرات حول موضوع الدورة حاضر فيها الأنبا توماس عدلى مطران ايبارشية الجيزة والفيوم و بني سويف والأب بيوس فرج سكرتير الأنبا توماس عدلى ومساعد راعى كنيسة العذراء أم النور بإمبابة للأقباط الكاثوليك الذى ألقى محاضرة عن الآلام و القيامة بحسب القديس يوحنا وتستمر فعاليات الدورة إلى الرابع من الشهر الجارى.

