القبض على 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بحملة أمنية بقها والخانكة

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 8 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 20 تاجر مخدرات، خلال حملة أمنية، شملت أقسام قها وشبرا الخيمة وقليوب، وشبين القناطر.

تم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عبارة عن كيلو و100 جرام من الحشيش المخدر، و90 جراما من مخدر الهيروين، و15 جراما من مخدر الأستروكس و50 قرصا مخدرا ومبالغ مالية، وقطعتى أسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.