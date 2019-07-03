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القبض على 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الإتجار بالمطرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:55 ص
القبض على 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الإتجار بالمطرية سلاح-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على 3 اشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى المطرية، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، أثناء المرور تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص سبق اتهام اثنين منهم فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص- مخدرات"حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص وبداخلها (بندقية خرطوش - 2  فرد خرطوش - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول). 
 
 
وبمواجهتهم اعترف إثنان منهم بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على الأسلحة النارية من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بالقليوبية "جارى تحديده وضبطه"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهم الثالث أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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