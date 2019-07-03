القبض على عاطلين سرقا 11 سيارة فى الإسكندرية

وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وألقي ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات.\

واعترفا المتهمان في التحقيقات بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة "ثان المنتزه، سيدي جابر، ثان الرمل، باب شرقي، أول العامرية، محرم بك، أول طنطا بالغربية، إيتاي البارود بالبحيرة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.