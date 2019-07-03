القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر داخل شركة بالسيدة زينب، وتم القبض على صاحبها وحرر محضر بالواقعة.

تمكن رجال مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته تجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16,350 الف" قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان" غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة ، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.