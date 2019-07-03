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القبض على شاب سرق حقيبة نقود من بنك بوسط مدينة الأقصر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:43 ص
القبض على شاب سرق حقيبة نقود من بنك بوسط مدينة الأقصر حبس
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، مساء الثلاثاء، فى القبض على شاب لقيامه خلال تواجده داخل أحد البنوك بمنطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من موظف داخل البنك قبل وضعها داخل ماكينة الصرف الآلى، وفر هارباً فى الحال واستقل دراجة بخارية متوقفة خارج البنك.
 

وفور وقوع الحادث انتقل رجال الشرطة لمعرفة هوية المتهم من كاميرات المراقبة وتمكنت من ضبطه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بقيام أحد المواطنين خلال تواجده داخل البنك خطف حقيبة من موظف قبل وضعها داخل ماكينة الصراف الآلى وهرب فى الحال، وانتقلت قوة أمنية، وتم فحص كاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهم وجارى ملاحقته للقبض عليه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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