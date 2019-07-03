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الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:06 م
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القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية فى الغربية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:06 م
القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية فى الغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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نجحت وحدة مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، والاتجار بالمواد المخدرة.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتمكن الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث القسم ومعاونيه، من ضبط تشكيل عصابى مكون من "م ن ع" عاطل، ومقيم كفر عنان، "م ح" عاطل، 19 سنة ومقيم بمنطقة الشونة، "ق ا ذ" 25 سنة، عاطل، ومقيم كفرعنان ، "ا م ال" 19 سنة، عاطل ومقيم كفر عنان، "م ع ا" 30 سنة، عاطل ومقيم عزبة الحصرى.
 
 
وتواصلت التحريات، قيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية والاتجار بالمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 55 لفافة هيروين، سلاح نارى بندقية خرطوش، مبلغ مالى 500 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة بلغت 8 وقائع، من كلا من مدينة أشمون وقويسنا بمحافظة المنوفية، ومدينة ميت غمر بمحافظة لدقهلية، ومدينة زفتى بمحافظه الغربية، وتم الارشاد عن المسروقات وضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة  للتحقيق .
 
 

محافظه الغربيه

امن الغربيه

تشكيل عصابي

مواد مخدره

اسلحه ناريه

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