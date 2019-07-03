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القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الهيروين فى الجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:00 ص
القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الهيروين فى الجيزة مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل يدعى "أحمد" 33 سنة، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 20 تذكرة من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.
 
 
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

ضبط تاجر هيروين

أمن الجيزة

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