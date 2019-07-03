القاهرة الجديدة تشهد افتتاح أحدث إضافة لمستشفيات مينا هيلث بارتنرز

تقرير خاص

افتتحت مجموعة مستشفيات مينا هيلث بارتنرز (MHP) أولى مستشفياتها وهو مستشفى القطامية كلينيك، والذى انعقد فى يوم 27 يونيو 2019 بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور خالد النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مينا هيلث بارتنر (MHP)، والدكتور شريف مراد، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور حسام العيسوي، العضو المنتدب، و الدكتور حسن أبو زيد، المدير الطبي.

وصرح الدكتور خالد النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مينا هيلث بارتنرز(MHP)، أن المجموعة تهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة تضم مختلف مستشفيات الرعاية الصحية، وتضم مجموعة من كبار الاستشاريين والأساتذة المعتمدين دولياً فى كليات الطب، لضمان تنفيذ خدمات الرعاية الصحية المتقدمة والمتطورة، وأضاف د. النجار أن المجموعة تعى أهمية دورها المجتمعي، ولذلك تكرس خدماتها لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصرى وخصوصا الحالات الطارئة.

وأكد النجار، أن الشركة تسعى لافتتاح 5 مستشفيات، كجزء من خطة الشركة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، والتى ستتيح المزيد من فرص العمل لتشمل ما يقدر بنحو 1200 - 1500 موظف، كما ستغطى المستشفيات نطاقًا جغرافيًا أوسع فى القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى.

وتشمل تلك المستشفيات "القطامية كلينيك بمرحليتها، ومستشفى أكتوبر الدولى المخطط افتتاحها فى سنة 2020، بطاقة تتجاوز 100 سرير، على مساحة 10 آلاف متر، بالإضافة إلى مستشفى "ويل كير" 85 سريرا، والمتوقع أن تكون الطاقة الاستيعابية الكاملة 355 سريرا.

وأكد الدكتور شريف مراد، رئيس مجلس إدارة مستشفى القطامية كلينيك، أن المستشفى تحرص على تطبيق أعلى المعايير الطبية من حيث مراقبة الجودة ومكافحة العدوى، مشيدا بالاتجاه الجديد لتقديم خدمات الضيافة المتميزة بجودة عالية من ناحية الإقامة والفندقة.

وأضاف الدكتور حسام العيسوي، العضو المنتدب لمستشفى القطامية كلينيك، أن المستشفى ستكون واحدة من أكبر وأبرز المستشفيات الخاصة فى المنطقة، والتى تضم 170 سريرًا على مساحة 14،000 متر مربع تقريبًا.

وبدأت المرحلة الأولى من مستشفى القطامية كلينيك عملياتها بالفعل، وتحتوى المستشفى على مبنى فاخر بطاقة 85 سريرًا على مساحة تبلغ حوالى 9000 متر مربع، كما يضم حوالى 10 غرف عمليات مجهزة بنظام الكبسولات على أعلى مستوى من التجهيز والتعقيم.

وأضاف أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم افتتاح مستشفى "ويل كير" بالمهندسين يضم 85 سريراً، كما سيتم الانتهاء من بناء المرحلة الثانية من مستشفى القطامية كلينيك لتصبح جاهزة للتشغيل بعد 6 أشهر من افتتاحها.