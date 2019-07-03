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العثور على 10 كيلوجرامات من المتفجرات داخل مسجد فى تونس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:18 م
العثور على 10 كيلوجرامات من المتفجرات داخل مسجد فى تونس الشرطة التونسية
كتب محمد جمال ووكالات

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أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بأن القوات التونسية عثرت على قرابة 10 كجم من المواد المتفجرة بجامع "الغفران" بحى الانطلاقة، غربى العاصمة، وأضافت الوكالة الرسمية، أن تلك المواد كانت مُخبأة بإحكام تحت جذع شجرة مغروسة بساحة الجامع المذكور.

 

وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية المختصة قامت بنقلها بعناية وإخضاعها للتحاليل الفنية، وفتح تحقيق فى إمكانية ارتباط المواد المحجوزة بالتفجيرات الأخيرة التى حدثت، يوم الخميس 27 يونيو، بشارع "شارل دى جول" والقرجاني، ويوم الثلاثاء 2 يوليو بحى الانطلاقة.

 

وأكدت المصادر نفسها، أن "تعزيزات أمنية تقوم حاليا بتمشيط الجامع ومحيطه، بحثا عن مواد متفجرة أخرى أو أسلحة محتملة، وذلك بعد القيام بسلسلة من التحريات فى الآونة الأخيرة حول وجود تحركات لعناصر فى غاية الخطورة لاستهداف دوريات أمنية ومواقع حساسة فى إقليم تونس الكبرى".

 

كما تتواصل أيضا التحقيقات الأمنية الميدانية التى انطلقت منذ ليلة الثلاثاء، بعد تفجير انتحارى نفسه بواسطة حزام ناسف إثر محاصرته من قبل قوات الأمن، قرب نهاية محطة خط المترو الخفيف فى حى الانطلاقة.


الشرطة التونسية

تونس

متفجرات

حى الانطلاقة

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