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الصناعات العسكرية السعودية و باراماونت توقعان اتفاق فى مجالى الدفاع والأمن

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:19 م
الصناعات العسكرية السعودية و باراماونت توقعان اتفاق فى مجالى الدفاع والأمن الجيش السعودى
أ ش أ

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 وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية" SAMI " اتفاق تعاون رفيع المستوى في مجال الدفاع مع مجموعة باراماونت العالمية الرائدة في مجال الطيران والتكنولوجيا، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة المتمثلة في إرساء منظومة صناعية متكاملة للدفاع.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء ، أنه بموجب اتفاق التعاون متعدد المستويات بين الطرفين، سيتم تطوير التقنيات والقدرات في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى تكامل الأنظمة، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية إلى دعم رؤية المملكة 2030، وهي خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى رفع الحصة المحلية من نفقات المعدات العسكرية إلى 50% بحلول عام 2030.
 
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الدكتور أندرياس شوير، أن التعاون بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة باراماونت سيكون له دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وسيسهم ذلك بشكل فعال في تعزيز قدرة القوات المسلحة السعودية، ورفع الإنتاج المحلي في القطاع، فضلاً عن توفير فرص عمل وتدريب جديدة للشباب السعودي بهدف زيادة مساهمتهم وترقية دورهم في هذه الصناعة الحيوية بشكل خاص، وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام".
 

السعودية

مجموعة باراماونت

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الطيران والتكنولوجيا

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