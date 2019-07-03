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السيطرة على حريق نشب فى 4 منازل بنجع الخولى فى محافظة قنا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:20 م
السيطرة على حريق نشب فى 4 منازل بنجع الخولى فى محافظة قنا حريق - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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نشب حريق هائل، ظهر اليوم الأربعاء، فى 4 منازل بنجع الخولى بدائرة مركز دشنا شمال محافظة قنا، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران بعد الدفع بـسيارات إطفاء.



وكان اللواء مجدى القاضى، مدير امن قنا، قد تلقى إشارة من العميد محمود أبوزيد صقر مأمور مركز دشنا يفيد نشوب نيران هائلة، بنجع الخولى بدائرة مركز دشنا، أسفرت عن hحتراق 4 منازل مجاورة لبعضهما البعض مما أدى إلى إحتراق محتويات تلك المنازل.



فيما دفعت قوات الحماية المدنية بقنا، سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة عليهم دون وقوع خسائر بشرية، وبدأ رجال البحث الجنائى فى تكثيف التحريات لمعرفة أسباب نشوب النيران، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 


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