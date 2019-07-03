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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى السنطة بالغربية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:07 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى السنطة بالغربية حريق - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بقرية تطاى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ  بنشوب حريق هائل في شقة سكنية، ملك "عبد الغفار.م.ع" بقرية تطاى التابعة لمركز السنطة .
 
وعلى الفور، إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وسيارتين إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، حتى لا يمتد إلى المنازل المجاورة ، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

محافظه الغربيه

امن الغربيه

الحمايه المدنيه

مديريه امن الغربيه

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