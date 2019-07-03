السيطرة على حريق بشقة سكنية فى السنطة بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بقرية تطاى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في شقة سكنية، ملك "عبد الغفار.م.ع" بقرية تطاى التابعة لمركز السنطة .

وعلى الفور، إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وسيارتين إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، حتى لا يمتد إلى المنازل المجاورة ، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .