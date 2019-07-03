السياحة تعلن عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية قريبا

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أنه جارى الانتهاء من المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق والإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت دورة تدريبية لمفتشى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة لتعريفهم على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، وتدريبهم على استخدام Tabletsمصنعة خصيصاً لهذا الهدف، وذلك لإدخال التكنولوجيا الحديثة على نظام التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية.

وأكدت على أهمية الدور الذى تقوم به منظمة السياحة العالمية لدعم ومساندة صناعة السياحة عالميا، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر والقائم بين وزارة السياحة المصرية ومنظمة السياحة العالمية، ولافتة إلى قيام الوزارة بالاستعانة بخبراء متخصصين من منظمة السياحة العالمية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية.

وجاء ذلك خلال حفل العشاء الذى أقامه السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ على شرف زيارة الدكتورة رانيا المشاط لسويسرا.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط التطورات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر، وأكدت على التحسن الملحوظ فى اعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرة الى تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، الذى جاء فيه أن السياحة فى مصر شهدت طفرة فى عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً فى شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5% وهذا أعلى بكثير من متوسط النمو العالمى البالغ 3.9%.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديث التشريعات السياحية المنظمة لعمل قطاع السياحة، لتواكب متغيرات صناعة السياحة عالميا مثل التحول الرقمى والحجز الإلكتروني، وغيرهما.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على أن تقوم هذه المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية لوضع الأسس العامة لتحديث التشريعات السياحية المنظمة لعمل قطاع السياحة فى مصر لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، حيث إن هذه المؤسسات هى أكبر المؤسسات الدولية التى لها باع فى هذا المجال، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حرص الوزارة على الاستعانة بالخبرات العالمية وتبنى أحدث الاتجاهات الدولية فى تطوير قطاع السياحة فى مصر.