سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السياحة تعلن عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية قريبا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:20 م
السياحة تعلن عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية قريبا وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أنه جارى الانتهاء من المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق والإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت دورة تدريبية لمفتشى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة لتعريفهم على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، وتدريبهم على استخدام Tabletsمصنعة خصيصاً لهذا الهدف، وذلك لإدخال التكنولوجيا الحديثة على نظام التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية

وأكدت على أهمية الدور الذى تقوم به منظمة السياحة العالمية لدعم ومساندة صناعة السياحة عالميا، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر والقائم بين وزارة السياحة المصرية ومنظمة السياحة العالمية، ولافتة إلى قيام الوزارة بالاستعانة بخبراء متخصصين من منظمة السياحة العالمية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية.

وجاء ذلك خلال حفل العشاء الذى أقامه السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ على شرف زيارة الدكتورة رانيا المشاط لسويسرا.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط التطورات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر، وأكدت على التحسن الملحوظ فى اعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرة الى تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، الذى جاء فيه أن السياحة فى مصر شهدت طفرة فى عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً فى شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5% وهذا أعلى بكثير من متوسط النمو العالمى البالغ 3.9%.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديث التشريعات السياحية المنظمة لعمل قطاع السياحة، لتواكب متغيرات صناعة السياحة عالميا مثل التحول الرقمى والحجز الإلكتروني، وغيرهما.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على أن تقوم هذه المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية لوضع الأسس العامة لتحديث التشريعات السياحية المنظمة لعمل قطاع السياحة فى مصر لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، حيث إن هذه المؤسسات هى أكبر المؤسسات الدولية التى لها باع فى هذا المجال، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حرص الوزارة على الاستعانة بالخبرات العالمية وتبنى أحدث الاتجاهات الدولية فى تطوير قطاع السياحة فى مصر.


السياحة

تصنيف الفنادق

معايير تصنيف الفنادق

منظمة السياحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة