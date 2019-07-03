السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ن.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم "ن.م"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تعود الواقعة لتلقى قسم الموسكى، عدة بلاغات تفيد بقيام المتهم المذكور، بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتقنين التحريات، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بترويج المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.