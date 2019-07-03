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الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:45 م
الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن تحصين الماشية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، يوضح أنه تم تحصين مليون و111 ألف و315 رأس ماشية بينهم "677 ألف و371 أبقار، 383 ألفًا و974 جاموس، 74 ألف و248 أغنام، و2672 ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.
 
 
وتواصل الخدمات البيطرية، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، موضحا أنه منذ بدء الحملة تم توفير اللقاحات والتنسيق كاملا مع المحافظين وعدة وزرات فى الحملة وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.
 
 
وأوضح التقرير، أن جميع الوحدات مجهزة على مستوى الجمهورية فى المشاركة بالحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين.
 
 
ولفت التقرير، أن حملة التحصين تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.
 
 

الخدامات البيطرية

تحصين الماشية

لقاحات تحصين

ترقيم وتحصين الماشية

الأمراض الوبائية

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