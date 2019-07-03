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الرى تكلف قياداتها فى المحافظات بتطهير 117 مخر سيل قبل نهاية سبتمبر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:35 ص
الرى تكلف قياداتها فى المحافظات بتطهير 117 مخر سيل قبل نهاية سبتمبر مخرات السيول فى مطروح
كتبت أسماء نصار

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كلفت وزارة الموارد المائية والرى، قياداتها فى المحافظات بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير كافة مخرات السيول والتى تصل إلى 117 مخر مع نهاية شهر سبتمبر، ووقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية تجنباً لحدوث أية ازدحامات.

وأكدت الوزارة على جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها، مشددة على ضرورة حث المواطنين أن يتحملوا مسئولياتهم للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدى ومنع إلقاء المخلفات والقمامة فى مخرات السيول.

وأوضح تقرير  لقطاع المياه الجوفية صدر مؤخراً أنه تم إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة أخطار السيول تضم نحو (265) مسئول و قيادى، كما تتيح الغرفة الاطلاع على خرائط توقعات الأمطار و السيول لفترة ثلاثة أيام قادمة الأمر الذى ساهم بفاعلية فى مواجهة موجات الأمطار وتوخى الحيطة والحذر برفع جاهزية تلك الجهات واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية الملائمة.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول وشملت الأعمال إقامة (20) منشأ حماية بمحافظتي جنوب سيناء و البحـر الأحمـر، وإنشاء مخر سيل الشيخ عباده بمحافظة أسيوط، وإنشاء عدد من السدود و البحيرات بمناطق أبو زنيمة في محافظة جنوب سيناء و وادى علم بالغردقة فى محافظة البحر الأحمر بالإضافة إلى إنشاء نحو (10) خزانات أرضية بمحافظة مطروح، وهى الأعمال التي تهدف في مجملها إلى حماية الأفراد و الممتلكات من تلك المخاطر الجسام بالاضافة الى الاستفادة من كميات الأمطار التى يتم حصادها وحجزها فى هذه المنشآت لاستغلالها فى الشرب والزراعة بالتجمعات البدوية وقد تم لأول مرة إدراج بند صيانة السدود فى ميزانية الوزارة مثل إزالة الإطماءات بعد كل سيل من أمام سدود الحماية حتى يكون السد فى وضع آمن لاستقبال السيل التالى.


وزارة الموارد المائية والرى

مخرات السيول

المخلفات والقمامة

المجارى المائية

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