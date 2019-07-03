سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تعلن استعداد السد العالى لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019 - 2020

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:39 ص
الرى تعلن استعداد السد العالى لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019 - 2020 السد العالى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقريرا لـ "اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر " أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 التي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من  الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.

وتتابع بعثة الرى المصرى فى السودان، مناسيب الخزانات والسدود والتصرفات داخل السودان حتى السد العالى مع وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان فى إطار من التعاون والشفافية لتبادل البيانات والمعلومات، ومتابعة صور الاقمار الصناعية، وكذلك متابعة أعمال التنبؤات بالفيضان وكذلك تقارير الاحوال الجوية والأمطار على السودان والهضبة الإثيوبية، مع تكثيف التواصل مع قطاع مياه النيل على مدار الساعة لإبلاغ قرارات المقاييس المختلفة مع استخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة.

وتشمل تكليفات وزارة الرى مراجعة وصيانة جميع الوحدات النهرية، والتأكد من جاهزيتها لموسم الفيضان، وسلامة المقاييس على نهر النيل، و روافده، وإعادة تأهيلها وصيانة بعضها وربطها مساحياً، والتأكد من عمل أجهزة الرصد والقياس بدقة وكفاءة، وإتمام أعمال المعايرة الفنية لضمان جودتها فى القياس، وإجراء الصيانة اللازمة للسيارات التابعة للمحطات.

وأكدت وزارة الرى على ضرورة متابعة المهندسين لأعمال محطات قياس التصرفات، للتأكد من العمل بانتظام ولسرعة حل أى مشكلات قد تواجههم أثناء أعمال القياس، والتأكيد المستمر على تدريب العاملين بمحطات القياس على استخدام سترات النجاة وجميع معدات الأمان، التى تضمن عدم حدوث أى حوادث بسبب سرعة مياه الفيضان أثناء القياس، فضلاً عن سرعة الانتهاء من صيانة جميع المعدات المستخدمة المساعدة فى القياس بالمحطات (وايرات – أوناش – ماكينات لحام ) والتأكد من صلاحيتها لمواجهة موسم الفيضان.

 


السد العالى

نهر النيل

فيضان النيل

الفيضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى ذكرى ميلاده.. هل كان ابن الهيثم أول من فكر فى إنشاء السد العالى؟

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:00 م

تعرف على ضوابط تعويضات أهالى النوبة من متضررى السد العالى وخزان أسوان

الأحد، 30 يونيو 2019 11:08 ص

صور.. إقبال أهالى النوبة المتضررين من السد العالى وخزان أسوان لصرف التعويضات

الخميس، 27 يونيو 2019 01:32 م

ننشر أسماء مستحقى التعويضات بالنوبة من متضررى السد العالى وخزان أسوان

الخميس، 27 يونيو 2019 09:54 ص

صور.. أهالى النوبة يتحدثون لـ"اليوم السابع" عن تحقيق أحلامهم بصرف تعويضات السد العالى.. اللجان تتلقى طلبات التعويضات للمواطنين..والأهالى: اليوم عيد للنوبيين.. الحكومة الحالية راعت ما طالبنا به منذ 50 سنة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

البرازيل ضد الارجنتين .. داني الفيس أفضل لاعب في مباراة سوبر الكلاسيكو

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

شاهد.. ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا

المنشآت الفندقية: ارتفاع أسعار فنادق الغردقة 20% مقارنة بالعام الماضى

المنشآت الفندقية: ارتفاع أسعار فنادق الغردقة 20% مقارنة بالعام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة