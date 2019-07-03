الرقابة الإدارية تضبط شخص عرض رشوة على مديرة بديوان محافظة أسوان

كتب: محمد أبو ضيف

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شخص، لقيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مديرة عام مكتب مشروعك بديوان عام محافظة أسوان.

وكشفت الرقابة الإدارية فى بيان لها عن القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مديرة عام مكتب مشروعك بديوان عام محافظة أسوان، مقابل تسهيل إجراءات حصوله على قطعة أرض بمدينة أسوان، لإقامة أحد المشروعات عليها بالقرب من المناطق الحيوية ذات الرواج السياحى.

وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.