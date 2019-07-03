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الخميس.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:00 ص
الخميس.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن غدا الخميس آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وكانت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فد أكدت أن عدد من دفعوا مقدمات حجز وحدات الإعلان الحادى عشر وسجلوا على الموقع الإلكترونى وصل حتى الآن لـ12 ألف و648 مواطنا، فيما بلغ من قام شراء كراسة الشروط نحو 18 ألف مواطن.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً)، وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.


وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

الاعلان ال11

الاعلان الحادى عشر

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