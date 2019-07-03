الحكومة تبحث زيادة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى فى العاصمة الإدارية

كتب عبد الحليم سالم

التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فلافيا بالانزا مسؤلة عمليات الإقراض بدول الجوار الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبى.

وشهد اللقاء السفير رضا بيبرس مستشار وزارة الاستثمار مستشار الوزارة للتعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى .

وبحسب ما أعلنته الوزارة على موقعها الرسمى اليوم فإن اللقاء تطرق إلى التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى فى القطاعات التى تمثل أولوية لمصر، خاصة خلال العامين المقبلين فى مجالات النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وجدير بالذكر أن البنك يستعد لتمويل العديد من المشروعات فى العاصمة الإدارية ومدن أخرى فى مجالات المواصلات والبنية الأساسية.