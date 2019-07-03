سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة تبحث زيادة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى فى العاصمة الإدارية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:30 م
الحكومة تبحث زيادة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى فى العاصمة الإدارية بنك الاستثمار الأوروبى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فلافيا بالانزا مسؤلة عمليات الإقراض بدول الجوار الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبى.

وشهد اللقاء السفير رضا بيبرس مستشار وزارة الاستثمار مستشار الوزارة للتعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى .

وبحسب ما أعلنته الوزارة على موقعها الرسمى اليوم فإن اللقاء تطرق إلى التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى فى القطاعات التى تمثل أولوية لمصر، خاصة خلال العامين المقبلين فى مجالات النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وجدير بالذكر أن البنك يستعد لتمويل العديد من المشروعات فى العاصمة الإدارية ومدن أخرى فى مجالات المواصلات والبنية الأساسية.


بنك الاستثمار الاوروبى

وزارة الاستثمار

فلافيا بالانزا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة