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الحريرى وبرى وجنبلاط يبحثون تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:49 م
الحريرى وبرى وجنبلاط يبحثون تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلى حكومة لبنان

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عقد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "لقاء ثلاثيا" مساء اليوم ، جرى خلاله بحث الخطوات التي من شأنها دعم الوحدة الوطنية اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي في البلاد.
 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي في لبنان - في بيان له - أن اللقاء الذي دعا إليه "بري" بين الحريري وجنبلاط، استعرض فيه المجتمعون آخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان.
 
وذكر البيان أن اللقاء أفضى إلى تبديد وتجاوز الشوائب التي اعترت العلاقة بين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط ، وأنهما اعتبرا أن ما اعترى العلاقات بينهما في المرحلة السابقة، أمر من الماضي.
 
 

لبنان

سعد الحريري

نبيه بري

وليد جنبلاط

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