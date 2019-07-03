الجيش الليبى: قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين جراء قصف عشوائى لمليشيات طرابلس

كتب : أحمد جمعة

استهدفت المليشيات المسلحة فى طرابلس، عصر الأربعاء، عدد من المدنيين فى منطقة سيدى السائح جنوبى العاصمة الليبية.

وأكد الإعلام الحربى الليبى سقوط عدد من الضحايا جراء القصف العشوائى لمليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق فى ضواحى طرابلس.