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الجيش الأمريكى يطالب سكان واشنطن بعدم الذعر من وجود دبابات فى أحياء العاصمة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:34 م
الجيش الأمريكى يطالب سكان واشنطن بعدم الذعر من وجود دبابات فى أحياء العاصمة الجيش الأمريكى - أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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دعا الجيش الأمريكى سكان العاصمة واشنطن من الذعر؛ إذا رأوا دبابات وناقلات جنود مدرعة تجوب أحياءهم خلال الأسبوع الحالى.

وذكر موقع ذا هيل الأمريكى أنه تم نقل دبابتين عسكريتين على الأقل من نوع برادلى من ساحة السكك الحديدية إلى ناشيونال مول ليلة الثلاثاء استعدادا لاحتفال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بيوم الاستقلال غدا الخميس تحت عنوان "تحية لأمريكا".

وقال متحدث باسم الجيش: "سترونها تتحرك فى منطقتكم، لكن لا داعى للذعر".

ويخطط ترامب لإلقاء كلمته عند نصب لنكولن التذكارى كجزء من احتفالات يوم الاستقلال، وسيشمل هذا الحدث تحليق طائرات حربية أمريكية من طراز "بلو إنجلز" وطائرة نفاثة.

وسيشهد هذا الحدث أيضًا واحدة من أطول عروض الألعاب النارية فى العاصمة، وذلك بفضل التبرعات بقيمة 750 ألف دولار.


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