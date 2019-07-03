سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: للعام الثالث على التوالى لم يحدث أى تسريب لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:29 م
التعليم: للعام الثالث على التوالى لم يحدث أى تسريب لامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، العاملين بالوزارة وأولياء الأمور والطلابى على نجاح امتحانات الثانوية العامة فى الدور الأول لها.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، أن منظومة الامتحانات كبيرة جدا يشارك فيها كثير من العاملين فى الوزارة.
 
ووجهت الوزارة الشكر لوزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمينها اللجان  وطباعة كراسات البوكليت؛  موضحة أنه أدى قرابة 669 ألف طالب وطالبة امتحان الدور الأول للثانوية العامة.
 
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بذل جهد كبير فى منظومة امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه ضمن الظواهر التى شهدتها الامتحانات تعدى طلاب على ملاحظين وسيتم حرمانهم من الامتحان وتصل العقوبة إلى الحرمان عامين ولن نعفى أحد من العقوبة لأن التربية أهم من التعليم .
 
وشددت الوزارة على أنه أى مشاكل فى صعوبة الامتحان سيتم التعامل معها.
 
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه للعام الثالث على التوالي لم يحدث أى تسريبات وللأسف ما زال بعض الطلبة يقع فريسة لشاومينج. 
 
 
 

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الجبر للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2019

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:48 م

طالبات الثانوية العامة يحتفلن بانتهاء الامتحانات بالزغاريد والبالونات.. صور

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:48 ص

صور.. طلبة الثانوية العامة يعبرون عن سعادتهم بانتهاء الامتحانات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:48 ص

صور.. بكاء وشكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:29 ص

بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019 السبت المقبل .. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:11 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة