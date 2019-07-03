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التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من منافذ التأمينات لليوم الثالث

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:11 ص
التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من منافذ التأمينات لليوم الثالث معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% فى اليوم الثالث وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سيتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من غد الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.


يأتى تنفيذا لتصدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

 
وكانت وزارة التضامن قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحد أقصى قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.







 


التضامن

صرف معاشات يوليو بزيادة 15

ماكينات الصرف الآلى

زيادة المعاشات

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