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التحفظ على 4 أطنان أسمنت فى حملة ضد البناء المخالف غرب الإسكندرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:54 م
التحفظ على 4 أطنان أسمنت فى حملة ضد البناء المخالف غرب الإسكندرية حملة إزالة - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى العامرية أول، غرب الإسكندرية، حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حى العامرية أول، و ذلك بناء على تعليمات العميد فادى وديع نقولا رئيس الحى .

وأسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف أعمال بناء قواعد بطريق البتروكيماويات وتم التحفظ على الحديد و أربعة أطنان أسمنت .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

من جهه أخرى بناء على تعليمات العميد فادى وديع نقولا رئيس حى العامرية أول، وقامت إدارة النظافة اليوم وبالتنسيق مع الإدارة العامة لنظافة المدينة بدعم الحى بسيارات الحملة الميكانيكية الفترة الصباحية وتم استكمال رفع كفاءة النظافة بمنطقة النهضة، وتم رفع مخلفات من محيط طريق حارس، وتم رفع مخلفات القسم وأمام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتشويك وكنس محيط الحى والقسم.


اخبار الاسكندرية

العامرية

البناء المخالف

غرب الاسكندرية

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